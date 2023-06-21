В НАТО предупредили о возможном лишении Британии статуса одной из ведущих военных держав

Заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами альянса в Европе Тим Редфорд считает, что королевство не имеет достаточного числа военнослужащих для реагирования на возникающие в мире угрозы

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Великобритания рискует потерять свое влияние в НАТО, если не откажется от политики сокращения армии. Такое мнение выразил заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Редфорд в опубликованном во вторник вечером интервью на сайте газеты The Daily Telegraph.

"Я думаю, что наша [армия] слишком мала. Нам необходимо расти, - сказал он. - Мы рискуем не удержаться. Было бы неправильно говорить, что [мы] живем за счет прошлого, но мы должны быть очень бдительны, чтобы не провалиться глубоко вниз. Мы располагаем влиянием в НАТО, у нас удачная позиция здесь. Я беспокоюсь, что если мы не будем инвестировать [в армию], не создадим свою производственную базу и не будем показывать лидерство, то мы можем утратить это положение".

По мнению Редфорда, Великобритания не имеет достаточного числа военнослужащих для реагирования на возникающие в мире угрозы. Военачальник указал, что модернизация военной техники и вооружения должна происходить одновременно с наращиванием численного состава королевских ВС.

Численность британской армии составляет примерно 76 тыс. человек, что является самым низким показателем с начала XIX века. В 1990 году в Сухопутных войсках королевства служили вдвое больше военных. Согласно нынешним планам властей, численность британской армии в ближайшие годы сократится до 72,5 тыс. человек.

Комментируя ситуацию на Украине, Редфорд заявил, что был "чрезвычайно впечатлен" действиями ВСУ, однако Россия "не собирается никуда уходить". "Они вернутся в качестве основной угрозы в течение трех-пяти лет. У них нет недостатка в людях, - добавил он. - С точки зрения [интересов] Запада, нам необходимо гарантировать, что мы готовы к этому".