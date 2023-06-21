Байден считает, что Си Цзиньпин хочет восстановить отношения с США

По мнению американского лидера, КНР переживает "реальные экономические трудности"

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что председатель КНР Си Цзиньпин хочет возобновить отношения между Пекином и Вашингтоном, но на это требуется время. Слова американского лидера распространил во вторник пресс-пул Белого дома.

"Мы в ситуации, когда он хочет возобновить отношения. [Госсекретать США] Энтони Блинкен только что был там [в Китае с визитом], он проделал хорошую работу, но требуется время", - сказал Байден в ходе встречи по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии. По его словам, КНР переживает сейчас "реальные экономические трудности".

Американский лидер сообщил, что у Си Цзиньпина вызвала озабоченность деятельность Вашингтона в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности Quad (Австралия, Индия, США и Япония - прим. ТАСС). "Что его действительно встревожило, так это то, что я настаивал на объединении Quad. Он позвонил мне и сказал, чтобы я этого не делал, потому что это ставило его в затруднительное положение. Я сказал, что мы не пытаемся его окружить, мы просто хотим быть уверены, что международные воздушные и водные маршруты остаются открытыми", - сообщил Байден.

Диалог был основан в 2007 году как механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. В ноябре 2017 года четыре страны сформировали коалицию в рамках новой стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов в Индо-Тихоокеанском регионе. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В марте 2021 года прошел первый саммит "четверки".