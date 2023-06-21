СМИ: выборы нового премьера Таиланда парламентом страны должны состояться 13 июля

Назначение нового кабинета министров должно пройти 21 июля, передает газета The Bangkok Post

БАНГКОК, 21 июня. /ТАСС/. Палата представителей и Сенат Национальной ассамблеи (парламента) Таиланда соберутся на совместное заседание 13 июля и выберут нового премьер-министра. Об этом в среду сообщила газета The Bangkok Post со ссылкой на правительственный источник.

Согласно предусмотренным законом временным рамкам, назначение нового кабинета министров должно состояться 21 июля, а церемония приведения к присяге членов правительства ожидается в конце июля. Официальный представитель правительства Ануча Бурапачайсри в свою очередь заявил, что после утверждения 19 июня избирательной комиссией результатов выборов официальное открытие первой сессии нового парламента должно состояться в течение 15 дней с крайним сроком 3 июля.

По итогам выборов в нижнюю палату таиландского парламента, победила оппозиционная партия "Движение вперед", получив 151 депутатский мандат. Политическое объединение позже объявило о коалиции с партиями "Для тайцев", "Тайцы строят Таиланд", Таиландской либеральной партией, Народно-национальной партией, Партией справедливости, "Новой общественной силой" и "Объединением сил ради Таиланда". Коалиция сможет контролировать 313 из 500 мест в парламенте, однако для утверждения кандидатуры нового премьер-министра Таиланда необходимо заручиться поддержкой минимум 376 законодателей.

Таиландский избирком 9 июня принял решение провести расследование в отношении лидера партии "Движение вперед" и претендента на пост премьер-министра Питы Лимчароенрата, в адрес которого поступают обвинения во владении акциями телеканала ITV на момент проведения парламентских выборов. Местный закон запрещает участие в избирательном процессе владельцам медиакомпаний. По словам председателя избиркома Иттхипхона Бунпраконга, разбирательство, которое должно быть проведено в течение 20 дней, может быть продлено в дальнейшем еще на 15 дней, если избирком не уложится в установленный срок. Он пояснил, что данный процесс эквивалентен расследованию уголовного дела, который осуществляется в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Если вину Лимчароенрата удастся доказать, то ему может грозить тюремное заключение сроком до 10 лет и 20-летний запрет заниматься политической деятельностью.

Согласно национальному законодательству, избирательная комиссия в течение года после утверждения результатов выборов вправе расследовать любые предполагаемые нарушения избирательного процесса. В случае нахождения доказательств избирком может обратиться в Верховный суд, который в свою очередь уполномочен лишить виновного депутатского мандата или даже назначить дату новых выборов.