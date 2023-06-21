В Токио не комментируют законопроект Госдумы о Дне победы над милитаристской Японией

Генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно при этом отметил, что правительство его страны знает об этом документе

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Японское правительство не комментирует принятие в Госдуме законопроекта о переименовании Дня воинской славы 3 сентября в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Нам известно об этом законопроекте, в данный момент я хотел бы воздержаться от комментариев по этому поводу. Мы неоднократно информировали российскую сторону о позиции нашей страны в отношении Второй мировой войны, и мы будем продолжать реагировать соответствующим образом", - сказал он.

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о переименовании Дня воинской славы 3 сентября в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов в июне 2022 года, изменения вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

Как отмечали авторы в пояснительной записке к законопроекту, формулировка о победе над милитаристской Японией "должна быть закреплена на уровне федерального закона, что отражает принцип исторической справедливости".