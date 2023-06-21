Лукашенко рассчитывает на содействие Собянина в расширении сотрудничества с Москвой

Президент Белоруссии поздравил мэра Москвы с 65-летием

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с 65-летием, отметив, что рассчитывает на его содействие в расширении взаимовыгодного сотрудничества с республикой по всему спектру двусторонних отношений.

"Вас хорошо знают и ценят как грамотного руководителя и профессионала, благодаря которому столица России стала эффективно функционирующим мегаполисом, стартовой площадкой для реализации смелых инновационных проектов, образцом внедрения в повседневную жизнь новейших технологий", - говорится в поздравлении, которое цитирует президентская пресс-служба.

Глава государства отметил, что рассчитывает на дальнейшее содействие мэра Москвы "расширению взаимовыгодного сотрудничества с Беларусью по всему спектру двусторонних отношений, активизации контактов по линии государственных органов и бизнес-структур, учреждений науки и культуры".

Лукашенко, кроме того, пожелал Собянину успехов на ответственном государственном посту.