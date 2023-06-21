В Белоруссии начинается мобилизационное учение с военными комиссариатами

В пресс-службе Минобороны республики сообщили, что планируется выполнение мероприятий по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Мобилизационное учение с военными комиссариатами Минской области начинается в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

"В период с 21 по 30 июня 2023 года с военными комиссариатами Минской области проводится мобилизационное учение. Их основная цель - оценить степень готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов, госорганов и организаций выполнять задачи по предназначению", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что учения проводятся ежегодно согласно плану подготовки Вооруженных сил Белоруссии. "В ходе учения планируется выполнение мероприятий по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники, в том числе в интересах укомплектования военных комиссариатов", - отметили в оборонном ведомстве.