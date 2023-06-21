Nikkei: в Пекине Блинкену сознательно устроили холодный прием

По данным газеты, госсекретарю США не удалось во время визита добиться от китайской стороны согласия на возобновление диалога между военным руководством стран

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с государственным секретарем США Энтони Блинкеном была организована беспрецедентно с точки зрения дипломатического протокола, чтобы подчеркнуть намерение Китая вести диалог с сильных позиций. Такое мнение высказала в среду ведущая деловая газета Nikkei, комментируя итоги визита главы дипломатии Соединенных Штатов в КНР.

Как отмечает издание, размещение участников встречи, состоявшейся 19 июня, должно было продемонстрировать "преобладающую мощь лидера Китая". Так, председатель КНР Си Цзиньпин сидел во главе овального стола, а члены делегаций Китая и США располагались друг против друга по его бокам. Таким образом, подчеркнула газета, лидер КНР создал "мизансцену, демонстрирующую его власть".

Издание напоминает, что во время предыдущих визитов в Пекин госсекретарей США рассадка была совершенно другой. В частности, на встрече в 2018 году Майкл Помпео и Си Цзиньпин сидели рядом в креслах перед столиком. 16 июня он точно так же размещался во время беседы в Пекине с основателем компании Microsoft Биллом Гейтсом. Встреча с Блинкеном была организована совершенно иначе, констатирует издание.

Возобновление диалога

Госсекретарю США, пишет газета, не удалось во время визита добиться от китайской стороны согласия на возобновление диалога между военным руководством двух стран. Си Цзиньпин ничего не сказал и о возможности встречи с президентом США Джо Байденом, которую хотят организовать в Вашингтоне.

Газета отметила разницу в подходах двух стран. По данным источников в американской администрации, Китай предлагал возобновить обмен визитами на высоком уровне "с приезда в Пекин какого-либо министра США по экономическим вопросам". Такой подход был бы более приемлем для китайского общественного мнения, отметило издание.

Однако Вашингтон настоял именно на визите госсекретаря. По мнению газеты, приоритет экономики при возобновлении диалога с Китаем неминуемо вызвал бы критику со стороны Конгресса, который занимает жесткую позицию в отношении Пекина. Расхождения в позициях двух стран привели к холодному приему, оказанному Блинкену.

В то же время, полагает газета, Китай заинтересован в диалоге с США в первую очередь по экономическим причинам. Зал во время беседы Си Цзиньпина и Байдена, обратила внимание Nikkei, был декорирован цветами лотоса, название которого на китайском созвучно понятиям "мир" и "сотрудничество".