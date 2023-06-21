Экс-премьер Австралии заявил, что война за Тайвань будет тяжелее конфликта на Украине

По словам Скотта Моррисона, вызванный таким военным конфликтом экономический спад, будет настолько глубоким, что "негативные последствия пандемии COVID-19 покажутся небольшой головной болью"

СИДНЕЙ, 21 июня. /ТАСС/. Последствия войны за Тайвань и экономический спад, который последует за таким конфликтом, будут значительно тяжелее, чем те, что испытывает Европа из-за ситуации на Украине. С таким предположением выступил в среду бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

По его словам, война, которая может вспыхнуть в случае "вторжения Китая на Тайвань, затмит собой конфликт на Украине, а ее экономические последствия сложно даже вообразить". "Экономический спад, вызванный войной из-за Тайваня, будет таким глубоким, что негативные последствия пандемии COVID-19 покажутся небольшой головной болью", - приводит слова Моррисона телеканал SBS. "С точки зрения геостратегических и экономических последствий военный конфликт на Тайване будет в 50 раз хуже того, что на Украине", - подчеркнул он.

Комментарии экс-премьера прозвучали после публикации отчета одной из наиболее авторитетных аналитических и политологических организаций Австралии - Института Лоуи. Он выяснил, что 65% жителей континента считают неизбежным военный конфликт между Соединенными Штатами и КНР из-за Тайваня. "Хотя австралийцы полностью поддерживают альянс с США [80% опрошенных заявили, что это сотрудничество жизненно необходимо для Австралии], они плохо относятся к тому, что Канберра может оказаться втянутой в войну, и 56% опрошенных считают, что Австралия должна сохранять нейтралитет в случае военного конфликта между США и Китаем", - отмечается в отчете.