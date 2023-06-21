WSJ: США при Трампе следили за работниками китайских компаний на Кубе

По данным газеты, в администрации бывшего президента США подозревали, что Huawei Technologies и ZTE на Кубе могли вести разведывательную деятельность в отношении Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа следила за работниками китайских компаний Huawei Technologies и ZTE на Кубе, которые якобы могли вести разведывательную деятельность в отношении Соединенных Штатов. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее данным, в администрации Трампа существовали подозрения, что китайские телекоммуникационные компании на Кубе с 2019 года могли играть определенную роль в осуществлении разведки, поэтому Вашингтон "отслеживал работников, которые входили на данные объекты и выходили из них". Как отмечает издание, неизвестно, проводила ли администрация президента США Джо Байдена подобное расследование.

Как следует из заявления компании, Huawei отвергла "такие необоснованные обвинения", потому что корпорация "привержена полному соблюдению законов и правил".

Американское правительство утверждало на прошлой неделе, что Китай на протяжении последних нескольких лет использует базу на Кубе для ведения радиоэлектронной разведки в отношении Соединенных Штатов. Эта деятельность, по мнению правительства США, началась еще до вступления в должность в январе 2021 года нынешнего американского президента Байдена. Между тем МИД КНР опроверг информацию о шпионаже против США с Кубы. В схожем ключе первую публикацию на эту тему в американской печати прокомментировали и в кубинском внешнеполитическом ведомстве.