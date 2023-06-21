21 июня, 07:25

Сейм поддержал инициативу лишения фигуристки Дробязко гражданства Литвы

Спикер законодательного собрания Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что решение этого вопроса приближается к завершающей стадии

ВИЛЬНЮС, 21 июня. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы склонен поддержать инициативу лишения фигуристки Маргариты Дробязко гражданства Литвы. Об этом в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas заявила спикер законодательного собрания Виктория Чмилите-Нильсен.

"По этому вопросу мы приближаемся к завершающей стадии. Насколько мне известно, инициатива пользуется поддержкой и, скорее всего, будет одобрена", - сказала она.

В конце марта Сейм принял поправки к закону о гражданстве, которыми вводится механизм лишения гражданства, предоставленного в порядке исключения. Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году именно в таком порядке, чтобы в паре с Повиласом Ванагасом представлять республику на Олимпийских играх.

В 2000 году за заслуги перед Литвой фигуристы были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса. В августе 2022 года президент Гитанас Науседа принял решение лишить их государственных наград за выступление в Сочи в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" на фоне событий на Украине.

Тогда же глава государства заявил, что следует рассмотреть вопрос о литовском гражданстве Дробязко. При этом выяснилось, что юридические процедуры лишения гражданства лиц, которые получили его в порядке исключения, в законах не оговорены. 

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