21 июня, 07:23,
обновлено 21 июня, 07:53

Китай выразил протест из-за заявления Байдена о Си Цзиньпине

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала безответственными высказывания американского президента

ПЕКИН, 21 июня. /ТАСС/. Китай выражает протест из-за недавних высказываний президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Высказывания американского президента безответственны, идут вразрез с дипломатическим этикетом и представляют из себя открытую провокацию. Китай выражает решительный протест", - отметила официальный представитель МИД КНР.

Как сообщило накануне агентство Reuters, президент США на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии назвал председателя КНР "диктатором". 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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