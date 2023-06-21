МИД КНР заявил, что США намеренно нагнетали ситуацию вокруг аэростатов

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Соединенные Штаты искажали факты

ПЕКИН, 21 июня. /ТАСС/. США намеренно искажали факты и нагнетали шумиху вокруг ситуации с китайскими метеорологическими аэростатами. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"США следовало сохранять рациональность и профессионализм, вместо этого они занимались искажением фактов, злоупотребляли силой и нагнетали шумиху, что полностью раскрыло гегемонистские настроения американской стороны", - отметила официальный представитель МИД КНР.

Ранее президент США Джо Байден высказывал предположение, что руководство КНР не знало, где "он [аэростат] находился, что в нем было и что происходило".

18-19 июня госсекретарь США Энтони Блинкен находится в КНР с визитом, который изначально планировался на февраль. Тогда он не состоялся из-за инцидента с китайским аэростатом, который был сбит ракетой в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Пекин утверждает, что этот воздушный шар был китайским метеорологическим зондом, однако, по версии вашингтонской администрации, он якобы использовался для "сбора важной информации".