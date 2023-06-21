СМИ: Брюссель счел выполненными два из семи требований для членства Украины в ЕС

Как пишет газета El Pais, речь идет о реформе судебных органов и принятии закона о СМИ для свободы прессы и борьбы с дезинформацией

МАДРИД, 21 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) считает выполненными два из семи требований для вступления Украины в состав Евросоюза. Об этом сообщила в среду испанская газета El Pais со ссылкой на первый отчет ЕК.

По ее версии, Киев добился определенного прогресса в вопросе демократических реформ. Так, Брюссель счел выполненными условия о реформе судебных органов и принятии закона о СМИ для свободы прессы и борьбы с дезинформацией. Тем не менее, пишет издание, предстоит еще долгий путь в плане преобразований, связанных с борьбой с олигархией, отмыванием денег и коррупцией.

В ЕК полагают, что, хотя Украина добилась некоторого прогресса, она должна принять более системные меры. Отчет Еврокомиссии представляет собой своего рода промежуточные итоги, в октябре ожидается официальный и подробный документ по этому вопросу. Как уточняет газета, положительная оценка Брюсселя позволяет Киеву надеяться на возможность до конца года начать переговоры о вступлении в ЕС.

По информации издания, по четырем из семи пунктов Украина выполнила чуть меньше половины того, что требуется: закон о нацменьшинствах, воплощение антиолигархического закона, антикоррупционные нормы и стратегия борьбы с отмыванием денег.

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в ЕС. 23 июня главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в сообщество. Сроки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС еще не определены. Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что власти страны рассчитывают на вступление в ЕС менее чем через два года после начала переговоров. В то же время президент Владимир Зеленский признал, что некоторые мировые лидеры видят возглавляемую им страну в составе ЕС лишь через 10 лет.