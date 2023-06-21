21 июня, 08:32

РФ, Иран и Турция вновь осудили удары Израиля по Сирии

АСТАНА, 21 июня. /ТАСС/. Россия, Иран и Турция осудили продолжающиеся военные удары Израиля по Сирии. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении стран по итогам 20-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"Представители Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики как стран - гарантов астанинского формата осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, в том числе на гражданские объекты. Сочли эти действия нарушающими международное право, международное гуманитарное право, суверенитет и территориальную целостность Сирии, а также признали их дестабилизирующими и усиливающими напряженность в регионе", - говорится в заявлении.

Страны - гаранты астанинского формата также подтвердили необходимость уважать общепризнанные международно-правовые документы, включая положения резолюций ООН, "отвергающие оккупацию сирийских Голан", прежде всего резолюции 242 и 497 Совета Безопасности ООН, "согласно которым все решения и шаги Израиля в этой связи считаются недействительными и не имеющими законной силы".

Россия, Иран и Турция выразили убеждение, что "сирийский конфликт не имеет военного решения", и подтвердили свою приверженность продвижению "жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности". 

© Информационное агентство ТАСС
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