РФ, Иран и Турция призвали к возобновлению работы Конституционного комитета Сирии

Стороны призвали срочно обеспечить все необходимые условия для его беспрепятственной работы

АСТАНА, 21 июня. /ТАСС/. Россия, Иран и Турция отметили важную роль сирийского Конституционного комитета, призвали срочно обеспечить все необходимые условия для его беспрепятственной работы. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении России, Ирана и Турции по итогам 20-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"Подчеркнули важную роль сирийского Конституционного комитета, созданного при решающем вкладе стран - гарантов астанинского формата во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, в процессе продвижения политического урегулирования конфликта в САР", - говорится в документе.

"Призвали к скорейшему проведению девятой сессии Редакционной комиссии Конституционного комитета при конструктивном подходе сирийских сторон", - отмечается в заявлении.

В связи с этим, говорится в документе, страны "подтвердили свою решимость оказывать поддержку работе комитета путем постоянного взаимодействия с его сирийскими сторонами-участниками и спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в качестве содействующего лица для обеспечения устойчивой и эффективной работы комитета".

Кроме того, Россия, Иран и Турция подчеркнули необходимость того, чтобы Конституционный комитет осуществлял свою деятельность без каких-либо бюрократических и логистических препятствий. "Призвали срочно обеспечить все необходимые условия для беспрепятственной работы комитета", - отмечается в заявлении.

Согласно документу, страны высказали убежденность, что в своей работе Конституционный комитет должен соблюдать круг полномочий и основные правила процедуры, с тем чтобы комитет мог осуществить свой мандат по подготовке и разработке конституционной реформы, подлежащей всенародному одобрению, и добиться прогресса в своей деятельности, руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания сроков извне в целях достижения общего согласия его членов.

О комитете

В состав Конституционного комитета Сирии, сформированного в соответствии с резолюцией, которая была принята 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, входят 150 человек (по 50 делегатов от правительства в Дамаске, оппозиции и гражданского общества). Малая группа комитета включает 45 человек (по 15 делегатов от каждого из трех сегментов). Комитет призван выработать рекомендации по внесению поправок в Основной закон республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.