Зеленский назвал "ряд оговорок" преградой для подписания закона о запрете ввоза книг из РФ

На Украине считают, что в существующей редакции закон "не отвечает нормам и стандартам ЕС в сфере прав человека, в том числе свободы мнения, защиты прав национальных меньшинств, запрета дискриминации по языковому признаку, а потому может усложнить процесс переговоров о вступлении Украины в Европейский союз"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал "ряд оговорок" препятствием для подписания закона о запрете ввоза в страну и распространения российской издательской продукции.

Ранее соответствующая петиция появилась на сайте украинского президента. 30 мая она набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 тыс. голосов.

В ответе Зеленского отмечается, что этот закон, хоть и принят Верховной радой, но "по его подписанию высказан ряд оговорок". "В частности, Министерством юстиции Украины было предложено применить к упомянутому закону право вето, поскольку заложенные в нем нормы по ввозу и распространению издательской продукции будут иметь признаки несоответствия ч. 3 ст. 10 и ч. 2 ст. 24 Конституции Украины", - говорится в ответе Зеленского, опубликованном на его сайте.

Кроме того, целесообразным применить к закону право вето считает и МИД Украины, продолжил Зеленский. В ведомстве считают, что в существующей редакции закон "не отвечает нормам и стандартам ЕС в сфере прав человека, в том числе свободы мнения, защиты прав национальных меньшинств, запрета дискриминации по языковому признаку, а потому может усложнить процесс переговоров о вступлении Украины в Европейский союз", написал украинский президент.

В настоящее время вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина направила закон стороне ЕС для дополнительной оценки.

Политика запрета на ввоз российской книжной продукции существует на Украине с 2014 года. В 2021 году 73 издания из РФ не попали к украинскому читателю якобы из-за пропаганды коммунизма и его символики, еще 56 книг запретили, потому что их содержание, как посчитали в Киеве, было направлено на ликвидацию независимости Украины.

О петиции

Петиция была зарегистрирована на сайте президента Украины 16 мая. Автор петиции напомнил, что Верховная рада приняла закон об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции России и Белоруссии еще 19 июня 2022 года, после чего он был отправлен на подпись Зеленскому. Тем не менее, подчеркивает автор, закон пока так и не подписан, эта издательская продукция продолжает свободно продаваться на Украине, "подрывая информационную безопасность государства и экономические основы украинского книгоиздания".