В МИД ФРГ подтвердили, что планируют отправить нового посла в РФ этим летом

Такую информацию ранее распространил журнал Der Spiegel

БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. МИД ФРГ подтвердил в среду сообщение журнала Der Spiegel о том, что российская сторона якобы согласилась принять в качестве нового посла ФРГ в Москве замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в Бундестаге Александера Ламбсдорфа и выдала так называемый агреман (предварительное согласие на прием посла).

"Начало работы запланировано на это лето", - сообщил представитель МИД ФРГ.

Ламбсдорф считается ведущим экспертом в области внешней политики в СвДП. Он известен своей резкой критикой Москвы. В частности, представитель СвДП высказывался о важности сохранения "единства Запада" в вопросах поддержки Украины. По его мнению, представителям западных стран следует не допускать "усиления Россией давления на своих соседей".

Ламбсдорф родился в 1966 году в Кёльне. С 1987 года по 1991 год изучал в Бонне политику и право, с 1991 года по 1993 год - международные отношения в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. В 1995-1998 годах работал в структурах МИД ФРГ в Берлине, в 2000-2003 годах - в группе пресс-службы посольства Германии в Вашингтоне. В 2003 году перешел в политический отдел МИД ФРГ, специализировался на России.

Еще в 1987 году Ламбсдорф вступил в ряды СвДП. В 2004 стал депутатом Европарламента (ЕП). С 2014 года занимал должность вице-председателя ЕП по вопросам демократии и прав человека. В 2017 году стал заместителем председателя фракции СвДП в Бундестаге, в этом качестве отвечает за внешнюю и европейскую политику, а также за вопросы международной безопасности.