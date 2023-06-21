Россия, Иран и Турция договорились провести встречу по Сирии во второй половине 2023 года

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Канат Тумыш ранее заявил, что завершившаяся встреча астанинского формата станет последней

АСТАНА, 21 июня. /ТАСС/. Россия, Иран и Турция договорились провести следующую международную встречу по Сирии во второй половине 2023 года. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении РФ, Ирана и Турции по итогам 20-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"Договорились провести 21-ю международную встречу по Сирии во второй половине 2023 года", - указано в заявлении. При этом ранее в этот день заместитель министра иностранных дел Казахстана Канат Тумыш заявил, что завершившаяся сегодня встреча астанинского формата станет последней.

Кроме того, стороны "отметили закрепленную в итоговом заявлении трехстороннего саммита 19 июля 2022 года договоренность организовать встречу на высшем уровне в Российской Федерации".

О гуманитарной помощи

Россия, Иран и Турция подчеркнули важность продолжения оказания и увеличения объема гуманитарной помощи Сирии.

"Подчеркнули важность продолжения оказания и увеличения объема гуманитарной помощи в соответствии с резолюцией 2672 Совета Безопасности ООН, - говорится в документе. - Подчеркнули необходимость устранения препятствий и увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам по всей стране без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий".

Также в заявлении стороны выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии, отягощенной последствиями разрушительного землетрясения 6 февраля 2023 года. "Отвергли все односторонние санкции, нарушающие международное право, международное гуманитарное право и Устав ООН, включая все избирательные меры и изъятия в отношении конкретных районов Сирии, которые могут привести к распаду страны, способствуя реализации сепаратистских планов", - подчеркивается в тексте.

Там отмечается, что стороны приветствовали решение правительства Сирии разрешить гуманитарным агентствам ООН использовать два погранперехода на границе с Турцией - "Баб Ас-Салям" и "Ар-Раи" - и продление этого разрешения еще на три месяца, до 13 августа 2023 года, в интересах облегчения и наращивания срочной помощи районам, пострадавшим от землетрясения.

Кроме того, в документе указано, что Россия, Иран и Турция призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь по всей Сирии через реализацию проектов раннего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры.

О возвращении беженцев

Россия, Турция и Иран подчеркнули необходимость содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев на территорию Сирии.

"Подчеркнули необходимость содействия безопасному, достойному и добровольному возвращению беженцев и ВПЛ (внутренне перемещенных лиц - прим. ТАСС) в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку. В связи с этим призвали международное сообщество оказывать необходимую помощь сирийским беженцам и ВПЛ и подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Управление верховного комиссара [ООН] по делам беженцев (УВКБ ООН) и другие специализированные международные организации", - говорится в документе.

"Отметили важность продолжения работы по созданию в Сирии необходимых условий для добровольного и достойного возвращения сирийцев", - подчеркнули стороны.

Кроме того, страны подтвердили решимость продолжать в рамках рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести операции по взаимному освобождению задержанных или похищенных. В заявлении отмечается, что эта рабочая группа "является уникальным механизмом, подтвердившим свою востребованность и эффективность в деле установления доверия между сирийскими сторонами".

Переговоры на уровне заместителей министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана с участием представителей правительства Сирии и сирийской оппозиции прошли в Астане 20-21 июня. Во вторник стороны обсудили дорожную карту восстановления сирийско-турецких межгосударственных отношений.