В ЮАР заявили, что миротворческую миссию Африки по Украине не следует недооценивать

Как указали в правящей партии ЮАР, "африканские страны смогли объединиться для того, чтобы способствовать достижению мира между сторонами украинского конфликта"

ПРЕТОРИЯ, 21 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь правящей в ЮАР партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) Фикиле Мбалула считает, что миротворческую миссию африканских стран во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой по поиску путей урегулирования украинского кризиса не следует недооценивать.

"Миротворческую миссию стран Африки и ее поездку в РФ и на Украину не следует недооценивать, - цитирует его в среду местная радиостанция SABC. - Африканские страны смогли объединиться для того, чтобы способствовать достижению мира между сторонами украинского конфликта. Они представили президентам России и Украины план из 10 пунктов по мирному урегулированию. Африка продемонстрировала, что во имя мира она способна занять единую позицию".

Мбалула подчеркнул, что страны Африки участвуют в мирных усилиях также и с тем, что обеспечить беспрепятственный поток зерна, удобрений и других ресурсов через Черное море. "Зерно и удобрения, поступающие из России в Африку, оказывают позитивное влияние на ситуацию в странах континента", - заметил он.

Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, посетила 16 июня Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге президентом РФ Владимиром Путиным. От имени делегации Рамапоса изложил 17 июня план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине. Было условлено, что в ходе саммита России и Африки в июле в Санкт-Петербурге миссия продолжит соответствующие консультации с российской стороной. График и формат ее консультаций с Киевом пока не раскрываются.