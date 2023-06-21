СМИ: АСЕАН перенесла совместные учения из спорного района Южно-Китайского моря

По информации газеты The Straits Times, индонезийские военные заявили, что учения теперь будут проходить южнее, чтобы избежать нахождения в спорных водах, с 18 по 25 сентября

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) перенесла первые совместные военно-морские учения из спорного района Южно-Китайского моря, на который претендует Китай. Об этом сообщила газета The Straits Times.

По ее информации, индонезийские военные заявили, что учения теперь будут проходить южнее, чтобы избежать нахождения в спорных водах, с 18 по 25 сентября.

Ранее главы оборонных ведомств АСЕАН договорились провести совместные военно-морские учения в районе индонезийских островов Кепулауан-Риау.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Статус стратегического партнерства АСЕАН на данный момент поддерживает с Китаем и США.