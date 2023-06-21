Лидеры 11 стран выступили за обновление механизма погашения долга для бедных стран

Они призвали банки развития по всему миру предпринять шаги "для более эффективного использования существующих ресурсов" и "мобилизации частного капитала"

ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Лидеры 11 стран, в том числе Франции, США и ФРГ, а также стран Африки выступили за изменение механизма погашения долга для стран с низкими и средними доходами и облегчения долгового бремени для стран с высоким уровнем задолженности. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном в газете Le Monde в среду.

"Ни одна страна не должна годами ждать облегчения бремени задолженности. Необходимо укреплять и активизировать сотрудничество в отношении долга стран с низким и средним уровнем дохода. Это требует, прежде всего, быстрой разработки решений для стран с крупной задолженностью", - говорится в обращении лидеров, которое приурочено к открытию саммита по новому глобальному финансовому пакту, который пройдет в Париже 22 и 23 июня.

В этой связи авторы обращения призывают банки развития по всему миру предпринять шаги "для более эффективного использования существующих ресурсов" и "мобилизации частного капитала". Они также признают, что достижение целей в области климата и развития, в том числе в борьбе с голодом, бедностью и неравенством "потребует новых, стабильных источников финансирования инноваций". Лидеры подчеркивают необходимость соблюдения всеми странами взятых на себя в ходе климатического саммита в Глазго в 2021 году финансовых обязательств уже в 2023 году. Речь идет о сборе пожертвований в пользу наиболее нуждающихся стран в размере $100 млрд. "Нам нужна более устойчивая глобальная сеть безопасности, <...> чтобы адаптироваться к изменению климата и смягчать последствия этого явления, особенно в случае стихийных бедствий. Для этого требуются механизмы отсрочки погашения долга, страхования и финансирования реагирования на чрезвычайные ситуации, включая новую, более стабильную модель финансирования гуманитарной деятельности", - гласит заявление.

В общей сложности под данным манифестом значатся имена 13 человек. Среди них 11 глав государств и правительств: премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент Кении Уильям Руто, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Сенегала Маки Саль, президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент ЮАР Сирил Рамапоса, премьер-министр Японии Фумио Кисида. Также этот манифест подписали глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Саммит по вопросу нового мирового финансового пакта пройдет в Париже с 22 по 23 июня. Согласно заявлению МИД Франции, в нем примут участие представители около 130 стран, в том числе лидеры стран БРИКС, за исключением России. Организаторы саммита рассчитывают, что документ, который может быть выработан по итогам переговоров, поможет развивающимся странам в борьбе с изменениями климата и в преодолении бедности.