В Грузии заявили, что отказ предоставить стране статус кандидата в ЕС будет ошибкой Запада

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили сообщил, что это не входит в интересы как Европейского союза, так и республики

ТБИЛИСИ, 21 июня. /ТАСС/. Отказ предоставления Грузии статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС) станет стратегической ошибкой. Это не входит в интересы как ЕС, так и республики, сообщил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Я еще раз им (западным партнерам - прим. ТАСС) описал ситуацию, в которой мы все, весь мир и континент Европы находимся из-за разрушительной войны на Украине, полностью изменившей международную повестку. Я им сказал, что в такой ситуации отделение Грузии будет стратегической ошибкой Запада. Эта ошибка не входит ни в интересы Запада, ни в наши интересы", - сказал Гарибашвили.

Глава грузинского правительства еще раз напомнил, что, если ЕС добивается понижения уровня поляризации в республике, то необходимо предоставить статус кандидата, так как эта тема является источником многих спекуляций внутри страны.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата на вступление в сообщество Молдавии и Украине. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также выразили готовность предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 условий. К настоящему моменту в стране уже проведена избирательная реформа, создано антикоррупционное бюро, по новой системе избран омбудсмен, внесены изменения в законы против гендерной дискриминации и о борьбе с организованной преступностью, назначены три из пяти членов Высшего совета юстиции.