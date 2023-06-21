ЮАР официально заявила о своем участии в саммите Россия - Африка

Он пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля

ПРЕТОРИЯ, 21 июня. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика в среду официально заявила о своем участии в предстоящем саммите Россия - Африка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента ЮАР Сирила Рамапосы.

"Южная Африка будет участвовать в саммите Россия - Африка 2023 года, который пройдет в Санкт-Петербурге", - указывается в сообщении.

Администрация предложила всем заинтересованным южноафриканским СМИ подавать заявки на аккредитацию для освещения саммита.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Повестка саммита, как сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, будет состоять из четырех крупных разделов: продовольственная и энергетическая безопасность, передача технологий, здравоохранение.

Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".