21 июня, 09:07

ЮАР официально заявила о своем участии в саммите Россия - Африка

Он пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля

ПРЕТОРИЯ, 21 июня. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика в среду официально заявила о своем участии в предстоящем саммите Россия - Африка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента ЮАР Сирила Рамапосы.

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"Южная Африка будет участвовать в саммите Россия - Африка 2023 года, который пройдет в Санкт-Петербурге", - указывается в сообщении.

Администрация предложила всем заинтересованным южноафриканским СМИ подавать заявки на аккредитацию для освещения саммита.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Повестка саммита, как сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, будет состоять из четырех крупных разделов: продовольственная и энергетическая безопасность, передача технологий, здравоохранение.

Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". 

Теги:
ЮАРРоссияРамапоса, Сирил
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