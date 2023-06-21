Еврокомиссия подготовила устный отчет о прогрессе Украины в проведении реформ

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС несет особую ответственность за будущее Украины

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) подготовила устный отчет о прогрессе Украины в проведении реформ на пути к членству в Евросоюзе. Об этом заявила в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

"Несмотря на войну, Украина проводит свою программу реформ с впечатляющей скоростью и решимостью. Мы в ЕС хотим объединить усилия и самоотверженность. Вот почему сегодня Еврокомиссия представляет новый устный отчет о прогрессе, достигнутом Украиной в судебной реформе, в борьбе с коррупцией, в новых законах о СМИ и национальных меньшинствах. Этот отчет показывает, что цель близка, и мы будем работать с Украиной, чтобы пересечь финишную черту", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, "с этими реформами Украина также посылает мощный сигнал частным инвесторам". "Они получат прозрачность, справедливость и функционирующие институты, необходимые им для инвестирования в Украину. И это особенно важно, потому что нам нужно, чтобы частный сектор тоже активизировался. Потому что именно частный сектор с его бесценным опытом и финансовой мощью поможет Украине осуществить свои мечты", - добавила фон дер Ляйен.

Глава ЕК подчеркнула, что ЕС несет особую ответственность за будущее Украины. "Причина проста: когда украинцы представляют свое будущее, они видят флаг Европы, развевающийся над их городами. И я не сомневаюсь, что Украина будет частью нашего союза", - сказала она.