В Грузии не собираются возвращаться к закону об иноагентах

Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили отметил, что "этот вопрос закрыт"

ТБИЛИСИ, 21 июня. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на намерена в дальнейшем инициировать законопроект об иностранных агентах, от принятия которого в марте было решено отказаться. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Этот вопрос, кстати, муссировался среди наших европейских и американских друзей. Я им четко подтвердил нашу позицию от лица нашей команды, что "Грузинская мечта" не собирается возвращаться к закону об иностранных агентах. Этот вопрос закрыт. И мы не будем к нему возвращаться", - сказал Гарибашвили.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об иноагентах. В ходе митингов полиция применяла водометы и слезоточивый газ. За два дня протестов было задержано более 130 человек. После протестов в столице утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила отозвать законопроект, а 10 марта депутаты проголосовали против инициативы. Американская версия законопроекта, которая ранее была зарегистрирована в парламенте как альтернатива грузинской, отозвана, не дойдя до первого чтения.