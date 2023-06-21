Китай и Россия работают над упрощением групповых туристических поездок

Директор консульского департамента МИД КНР У Си отметила, что визовая стратегия Пекина "полностью вернулась к допандемийному уровню"

ПЕКИН, 21 июня. /ТАСС/. Китайское внешнеполитическое ведомство совместно с российской стороной прорабатывает меры для упрощения групповых туристических поездок. Об этом заявила в среду директор консульского департамента МИД КНР У Си.

"Между Китаем и РФ заключено соглашение о групповых туристических поездках. <...> В последнее время мы поддерживаем контакты с российской стороной, чтобы на основе имеющегося двустороннего соглашения принять больше мер по упрощению [поездок]", - заявила она на брифинге, организованном Китайской ассоциацией общественной дипломатии в Пекине.

Как уточнила У Си, визовая стратегия КНР "полностью вернулась к допандемийному уровню". По ее словам, пассажиропоток между Китаем и другими странами "очень быстро восстанавливается".

"Что касается выдаваемых виз, их количество постоянно возрастает, - добавила У Си. - Однако для того, чтобы [пассажиропоток] полностью восстановился, возможно, все-таки потребуется определенное время".