Послы стран ЕС утвердили еще €3,5 млрд для Еврофонда мира

Из этого фонда происходит в том числе финансирование военной помощи Украины

СТОКГОЛЬМ, 21 июня. /ТАСС/. Постоянные представители стран - членов Евросоюза договорились в среду о выделении дополнительных €3,5 млрд для Европейского фонда мира. Об этом сообщило в Twitter шведское председательство в Совете ЕС.

"Сегодня послы ЕС утвердили дополнительные €3,5 млрд (в ценах 2018 года) для Европейского фонда мира. Это решение подтверждает приверженность ЕС поддержке своих партнеров в области безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Из Европейского фонда мира происходит в том числе финансирование военной помощи Украины.