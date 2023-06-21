Зеленский призвал участников конференции по восстановлению Украины к конкретным действиям

Глава государства поблагодарил все страны, с которыми Киев согласовал ключевые принципы восстановления

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал участников проходящей в Лондоне второй конференции по восстановлению Украины перейти от планов к конкретным действиям.

"Я хочу поблагодарить <...> все страны, с которыми мы согласовали ключевые принципы восстановления. На этой конференции мы должны перейти от общего видения к соглашениям и от соглашений к реальным проектам", - сказал Зеленский, выступая по видеосвязи.

Он добавил, что украинская делегация представит в Лондоне "конкретные предложения" Киева.

Вторая конференция по восстановлению Украины открылась в среду в Лондоне. По заявлениям канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, всего в двухдневном мероприятии должны принять участие более 1 тыс. иностранных гостей из 61 страны, а также представители неправительственных организаций и бизнеса.

Первая конференция прошла в июле прошлого года в швейцарском Лугано. Тогда была подписана декларация с изложением принципов предстоящего восстановления страны. Как подчеркнул тогда посол РФ в Лондоне Андрей Келин, документ не содержал заявлений о готовности подписантов оказать Украине реальную финансовую поддержку на $750 млрд, в которые украинский премьер Денис Шмыгаль год назад оценил стоимость восстановления страны. В британском правительстве подчеркнули, что конференция 2023 года не будет донорской, однако анонсировали расширение списка ее участников за счет стран Ближнего Востока, Южной Америки и Азии.