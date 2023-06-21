Постпред Украины назвала плохим сигналом отсутствие приглашения в НАТО на саммите

Однако это не будет концом света для украинских властей, считает Наталья Галибаренко

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Отсутствие приглашения вступить в состав НАТО по итогам ее июльского саммита в Вильнюсе стало бы плохим сигналом для Киева, но это не будет концом света для украинских властей. Об этом во вторник вечером заявила в интервью европейскому изданию газеты Politico постоянный представитель Украины при блоке Наталья Галибаренко.

По словам дипломата, отсутствие приглашения для Киева "было бы плохим сигналом". "Это не конец света, если в Вильнюсе не будет приглашения [вступить в альянс]. Поэтому не сегодня. Но тогда, может быть, завтра, в следующем году в Вашингтоне, кто знает?" - сказала Галибаренко.

Постпред Украины при НАТО назвала себя реалистом в вопросе сроков вступления ее страны в Североатлантический альянс. Она также сообщила, что в Киеве не настаивают на немедленном членстве, а хотели бы "обсудить обязательства" со стороны блока. Под такими обязательствами украинские власти подразумевают гарантии членства после завершения конфликта на территории страны. Галибаренко подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский "не может просто снова поехать в Вильнюс для семейного фото".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в организацию во время конфликта невозможно, страны альянса и Киев это понимают. Столтенберг также говорил, что на саммите блока, который пройдет в Вильнюсе в июле, планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям.

2 июня Зеленский заявлял, что в Киеве понимают невозможность вступления в альянс до тех пор, пока в стране продолжаются боевые действия. Днем ранее на саммите Европейского политического сообщества он утверждал, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда блок будет готов принять ее.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления в Киеве о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров. Он подчеркивал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности, и это исключает расширение НАТО за счет вступления в нее Украины и приближение альянса к российским границам. По словам Пескова, эта тема является раздражителем на долгие годы, и многие страны Европы отдают себе в этом отчет.