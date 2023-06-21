Зеленский пригласил участников конференции по восстановлению Украины посетить Киев

Украинский лидер принял участие в этом мероприятии по видеосвязи

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в среду пригласил участников проходящей в Лондоне второй международной конференции по восстановлению Украины посетить Киев.

"Я приглашаю всех вас на Украину. Мы давно не встречались в Киеве", - сказал он в завершение своего выступления по видеосвязи.

Вторая конференция по восстановлению Украины открылась в среду в Лондоне. По заявлениям канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, всего в двухдневном мероприятии должны принять участие более 1 тыс. иностранных гостей из 61 страны, а также представители неправительственных организаций и бизнеса.

Первая конференция прошла в июле прошлого года в швейцарском Лугано. По ее итогам была принята декларация из семи пунктов. В документе, в частности, говорилось о необходимости искоренения коррупции, была подчеркнута связь восстановления экономики с процессом "ускорения, углубления и расширения" реформ на Украине, а также о важности взаимодействия Киева с "международными партнерами". Было отмечено, что в процессе восстановления должно участвовать все общество. Как подчеркнул тогда посол РФ в Лондоне Андрей Келин, документ не содержал заявлений о готовности подписантов оказать Украине реальную финансовую поддержку на $750 млрд, в которые украинский премьер Денис Шмыгаль год назад оценил стоимость восстановления страны.