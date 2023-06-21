ЮАР ожидает прибытия президента России на саммит БРИКС

Правительство страны делает все необходимое для решения существующих в связи с саммитом вопросов, заявил генсек правящей в республике партии "Африканский национальный конгресс" Фикиле Мбалула

ПРЕТОРИЯ, 21 июня. /ТАСС/. ЮАР ожидает прибытия президента России Владимира Путина на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), правительство страны делает все необходимое для решения существующих в связи с саммитом вопросов. Об этом заявил генеральный секретарь правящей в ЮАР партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) Фикиле Мбалула.

"Мы ожидаем прибытия Владимира Путина на саммит БРИКС в предстоящем августе, - цитирует в среду Мбалулу радиостанция SABC. - Присутствие президента Путина в ЮАР позволит продвинуться по пути обсуждения выдвинутого миротворческой миссией африканских стран плана из 10 пунктов по урегулированию на Украине". В конце мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Россия примет участие в саммите БРИКС на должном уровне. Ранее он заявлял, что решение о формате участия Путина в саммите пока не принималось.

Касаясь саммита БРИКС и выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента РФ, Мбалула сообщил, что власти ЮАР рассматривают все возможные варианты. "Есть решение МУС, и наше правительство изучает юридическую сторону ордера и то, каков для ЮАР лучший выход из создавшегося положения", - подчеркнул он. Генсек сообщил, что правящая АНК также участвует в консультациях по этому вопросу.

Мбалула заметил, что ЮАР и Африка в целом крайне заинтересованы в сотрудничестве с Россией. "Будущее мира и Африки заключается в многополярности, мировое сообщество больше не поддерживает систему, в которой господствует одна единственная супердержава, - подчеркнул он. - Мы не верим, что один полюс силы может контролировать весь мир. Мы верим, что мир должен быть справедливым и сбалансированным".

На полях миротворческой миссии стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса, которая посетила 17 июня Санкт-Петербург, президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамапоса провели отдельную двухстороннюю встречу, на которой среди прочего обсуждался предстоящий саммит БРИКС. Официального заявления южноафриканской стороны по ее завершении не было. Саммит БРИКС пройдет 22-24 августа в Йоханнесбурге.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Комментируя это решение, Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, возможные ордера на арест юридически ничтожны.