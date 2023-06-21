Вице-премьеры Армении и Азербайджана проведут встречу для обсуждения вопроса делимитации

Ереван и Баку достигли соглашения, что региональные коммуникации останутся под юрисдикцией тех стран, по которым они проходят

ЕРЕВАН, 21 июня. /ТАСС/. Армянская сторона получила положительный ответ от Азербайджана по проведению встречи для обсуждения вопроса делимитации границ. Об этом на брифинге в парламенте заявил вице-премьер Мгер Григорян, который ранее направил соответствующее предложение своему азербайджанскому коллеге Шахину Мустафаеву.

"Да, мы получили положительный ответ, но у нас еще нет договоренности о месте, времени и дате встречи, но я думаю, что это произойдет в ближайшее время. Речь идет о встрече комиссий по делимитации", - отметил он.

По его словам, Ереван и Баку достигли соглашения, что региональные коммуникации останутся под юрисдикцией тех стран, по которым они проходят.