Глава МИД Польши назвал долгосрочной задачей сбор средств на восстановление Украины

Збигнев Рау отметил, что процесс восстановления Украины означает привлечение как частного, так и публичного секторов, бизнеса

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Сбор средств на восстановление Украины будет серьезной и долгосрочной задачей. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, выступая в Лондоне на второй Конференции по восстановлению Украины.

По его словам, процесс восстановления Украины означает привлечение как частного, так и публичного секторов, бизнеса. "Наша задача, как правительства, подготовить соответствующие юридические и институциональные рамки, политическую поддержку и финансовые ресурсы", - отметил Рау.

"Мобилизация финансовых ресурсов будет главным долгосрочным вызовом", - считает он.

По мнению Рау, "успех восстановления Украины в интересах Европы и всего международного сообщества".

Ранее власти Польши неоднократно заявляли, что Варшава хочет стать финансовым хабом по восстановлению Украины, и чтобы польские компании активно участвовали в этом процессе, извлекая выгоду.