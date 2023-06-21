МИД Казахстана прокомментировал решение завершить встречи по Сирии в Астане

Оно связано с тем, что астанинский процесс справился со своей задачей, отметили в ведомстве

АСТАНА, 21 июня. /ТАСС/. Решение о завершении встреч по Сирии в Казахстане связано с тем, что астанинский процесс справился со своей задачей. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

"Сегодня политическая ситуация в регионе Ближнего Востока кардинально меняется. Одним из подтверждений этому является попытка возродить дипломатические связи арабских государств с Дамаском. Сирия вернулась в Лигу арабских государств. Отмечается желание Анкары также восстановить свои отношения с Дамаском", - говорится в сообщении.

Отмечено, что улучшаются отношения между ведущими мусульманскими государствами, занимающими противоположную позицию по сирийскому конфликту, - Саудовской Аравией и Ираном. "В этой связи постепенный выход Сирии из изоляции в регионе вполне можно сформулировать как знак того, что астанинский процесс с честью справился со своей задачей", - пояснили в МИД.

В ведомстве отметили, что астанинский процесс известен как площадка для дополнительных переговоров, ведущихся в ходе женевского процесса в рамках ООН, который рассматривает политические вопросы по Сирии. "По сути астанинский процесс по Сирии направлен на решение конкретных практических задач по прекращению конфликта. В этом контексте его первоначальные цели, такие как создание зон деэскалации, прекращение кровопролития между конфликтующими сторонами и сокращение человеческих жертв, были полностью реализованы на сегодняшний день", - уточнили в МИД.

Ранее в среду заместитель министра иностранных дел Казахстана Канат Тумыш заявил, что завершившаяся встреча астанинского формата станет последней. Как пояснил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, решение завершить встречи по Сирии в Астане было принято по инициативе Казахстана.