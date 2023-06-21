"Критический момент": для чего Блинкен ездил в Китай

Вашингтон и Пекин не оставляют надежд на стабилизацию двусторонних отношений несмотря на то, что они, согласно позиции КНР, достигли самого низкого уровня с момента установления дипломатических связей. Необходимость улучшения отношений стала лейтмотивом поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. О чем глава Госдепа говорил с китайским руководством и чего ждать от отношений двух стран — в материале ТАСС

Поездка на фоне ухудшившихся отношений

Первый с октября 2018 года визит главы Госдепартамента США Энтони Блинкена в Китай состоялся 18–19 июня. Он встретился с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министром иностранных дел Китая Цинь Ганом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Одним из первых заявлений, сделанных в рамках этой поездки, были слова Цинь Гана о том, что китайско-американские отношения достигли самого низкого уровня с момента установления дипломатических связей между странами.

Ван И, в свою очередь, на переговорах потребовал от Вашингтона прекратить разговоры о так называемой китайской угрозе, отменить санкции против КНР, перестать подавлять технологическое развитие Китая и самовольно вмешиваться в его внутренние дела. "Этот визит госсекретаря США в Пекин приходится на критический момент в китайско-американских отношениях, и [нам] необходимо сделать выбор между диалогом или конфронтацией, сотрудничеством или конфликтом", — сказал Ван И.

Тем не менее большая часть последующих заявлений была посвящена положительным сторонам американо-китайских отношений. Как следует из пресс-релиза Госдепа, "стороны провели откровенные, предметные и конструктивные дискуссии по ключевым приоритетам двустороннего взаимодействия и по ряду глобальных и региональных проблем".

"Госсекретарь ясно дал понять, что, хотя стороны продолжат активно конкурировать, Соединенные Штаты будут ответственно управлять этой конкуренцией, чтобы отношения не переросли в конфликт", — говорится в пресс-релизе.

Вашингтон и Пекин договорились о совместной работе для решения общих транснациональных проблем, таких как изменение климата, глобальная макроэкономическая стабильность, продовольственная безопасность, здравоохранение и борьба с наркотиками.

Сам Блинкен назвал отношения между США и КНР одними из самых важных в мире и отметил, что стороны обязаны ответственно управлять ими. По его мнению, его визит положил начало процессу стабилизации отношений между странами.

35-минутная встреча с Си: что она значит

До последнего внимание мировых СМИ и экспертов как в США и Китае, так и в других странах было приковано к вопросу о том, состоится ли встреча американского госсекретаря с Си Цзиньпином. О том, что это случится, стало известно всего за 45 минут до того, как политики пожали друг другу руки в знак приветствия.

"35-минутная встреча стала кульминацией более чем десяти часов переговоров, которые Блинкен провел с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, и может, по крайней мере, остановить ухудшение двусторонних отношений", — пишет о встрече Блинкена и Си Цзиньпина The Washington Post.

Китайский председатель, слова которого приводит Синьхуа, отметил важность стабильных китайско-американских отношений для всего мира. По его словам, от того, смогут ли Китай и США правильно уживаться друг с другом, зависят перспективы человечества.

Важным в его речи было замечание о том, что Китай уважает интересы США и не стремится бросить им вызов или заменить их. "Точно так же США должны уважать Китай и не должны наносить ущерб его законным правам и интересам. Ни одна из сторон не должна пытаться формировать другую в соответствии со своими собственными желаниями и не может лишать другую сторону ее законного права на развитие", — приводит его слова агентство.

Для Си Цзиньпина и китайского руководства этот визит Блинкена был еще одной возможностью в очередной раз озвучить подходы КНР к развитию отношений с США, в частности, повторить важный тезис, который американская сторона полностью игнорирует или считает его несерьезным, сказал ТАСС руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН, профессор РАН Александр Ломанов.

"Эти слова прозвучали. Китай не стремится занять место США, не хочет вытеснять их с их лидерских позиций в современном мире, но это вовсе не означает, что ради этого он готов отказаться от собственного развития или смириться с американской полномасштабной политикой сдерживания. Естественно, если США не откорректируют свою позицию и эта спираль противостояния будет раскручиваться, то заявленный подход Китая относительно уважения интересов США также трудно будет осуществить на практике", — отметил эксперт.

Некоторые вопросы остались открытыми

Несмотря на позитивный тон переговоров, Блинкен признал, что ключевые разногласия по основным вопросам сохраняются. Американским дипломатам не удалось заключить с Пекином соглашение о возобновлении каналов связи между военными, а это было ключевой целью поездки американского госсекретаря, отмечает The Washington Post.

"Я считаю, что наличие таких каналов жизненно важно, и это подчеркивается недавними инцидентами в воздушном пространстве и на море. На данный момент Китай не согласился продвигаться в этом направлении", — сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам визита в Пекин.

"Сама по себе цель США — договориться о том, чтобы Китай благосклонно относился к присутствию американской военной авиации и ВМФ у берегов материкового Китая и в Тайваньском проливе, и в Южно-Китайском море. Сейчас это игра в одни ворота, так как ни китайский флот, ни китайская авиация не присутствуют у берегов США. Это не разговор на равных. Сейчас у Китая нет больших стимулов договариваться об этом с США", — объяснил Александр Ломанов.

Диалог Китая с США в военной области был прерван после визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в прошлом году, обратил внимание директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Маслов.

"Отсутствие договоренностей о возобновлении каналов связи между военными — это показатель того, что Китай с большим недоверием относится к американским жестам", — сказал эксперт ТАСС.

Вопрос о Тайване — один из ключевых в рамках американо-китайского взаимодействия. Китайские власти рассчитывают на возвращение к договоренностям, достигнутым в ноябре прошлого года между Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом на Бали. Переговоры между ними состоялись 14 ноября 2022 года и длились более трех с половиной часов. Байден тогда заявил председателю КНР, что США по-прежнему придерживаются политики "одного Китая" и выступают против изменения статус-кво в Тайваньском проливе.

Об этом же на встречах в Китае говорил и Блинкен. Он отметил, что Соединенные Штаты настроены на мирное урегулирование разногласий вокруг Тайваня. "Мы не поддерживаем независимость Тайваня. Мы ясно дали понять, что мы против каких-либо односторонних изменений статус-кво", — сказал он.

Непостоянная стабилизация

В отношениях США и Китая происходит стабилизация, которая может длиться долго, многое будет зависеть от политики Белого дома, отмечает Алексей Маслов.

"США не удалось с первой попытки взять китайскую крепость, поэтому, возможно, они продумают новые шаги. Стабилизация, возможно, будет долгой, но говорить о качественном улучшении отношений, думаю, в ближайшее время не придется", — отметил эксперт.

Оценивать перспективы отношений США и Китая довольно сложно. На протяжении последних нескольких лет в них сложилась некая повторяющаяся модель: после встреч на высоких уровнях, когда обе стороны приходят к определенным договоренностям и появляется умеренный оптимизм относительно будущих связей, в итоге либо происходит какое-то неожиданное событие, либо появляется скандальное заявление, что негативно сказывается на отношениях Вашингтона и Пекина, обратил внимание Александр Ломанов.

В прошлом году серьезный скандал разгорелся вокруг визита Пелоси на Тайвань, когда многие эксперты всерьез задавались вопросом, может ли Китай применить оружие. МИД КНР тогда заявлял, что США своими действиями пересекают все рамки дозволенного, действуя при этом злонамеренно.

Ноябрь запомнился упомянутой встречей Байдена и Си Цзиньпина на Бали, когда стороны провели конструктивный диалог и вновь появилась надежда на стабилизацию. Уже в феврале мир наблюдал за очередным скандалом в отношениях Пекина и Вашингтона, связанным с появлением в небе над США китайского аэростата, который Соединенные Штаты приняли за разведывательный. В КНР при этом заверяли, что это отклонившийся от курса метеозонд. В итоге шар был сбит.

"В 2023 году стало заметно, что договоренности на Бали выполняются не очень быстро, происходит этот инцидент с воздушным шаром, все опять замирает, возникает ощущение, что все прежние договоренности похоронены, надо договариваться заново. Теперь приехал Блинкен, говорит, что надо восстанавливать контакты, сотрудничество, гуманитарные обмены и так далее. В силу повторяемости событий в отношениях США и Китая уже начинаешь ждать, что через месяца два что-то снова произойдет", — отметил Александр Ломанов.

Долго ждать не пришлось. Агентство Reuters уже 20 июня сообщило, что Байден на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии назвал председателя КНР "диктатором", на что в Китае выразили протест. "Высказывания американского президента безответственны, идут вразрез с дипломатическим этикетом и представляют из себя открытую провокацию", — отметила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

В Кремле слова Байдена назвали проявлением противоречивой внешней политики Вашингтона и ее непредсказуемости.

Лидия Мисник