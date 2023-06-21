Додон призвал руководство Молдавии поддержать протестующих аграриев, а не закупать оружие

Бывший президент республики отметил, что необходимо срочно остановить импорт зерновых с Украины, обеспечить фермерам отдельную программу доступа к дешевым финансам, удовлетворить другие их требования

КИШИНЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Власти Молдавии должны поддержать протестующих работников аграрного сектора, а не тратить миллионы на закупку вооружений и проведение пустых предвыборных пиар-акций. Об этом заявил ТАСС бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдовы (ПСРМ) Игорь Додон, комментируя действия фермеров, которые 20 июня пригнали сотни тракторов к зданию правительства в Кишиневе.

"Правительство должно пойти навстречу труженикам главной отрасли, которые кормят страну. Срочно выделить необходимые субсидии аграрному сектору, остановить импорт зерновых с Украины, обеспечить фермерам отдельную программу доступа к дешевым финансам, удовлетворить другие их требования. Вместо этого президент и правительство предлагают им "потерпеть" в связи с отсутствием денег в государственном бюджете. И это при том, что вопреки нейтральному статусу страны власти тратят многомиллионные суммы на закупку вооружений у НАТО и предвыборные пиар-акции", - сказал Додон.

Он отметил, что президент Молдавии Майя Санду и правительство республики до сих пор не отреагировали на запрос оппозиции "о средствах налогоплательщиков, которые были потрачены на организацию 1 июня европейского саммита". "Который, по сути, стал предвыборной акцией Майи Санду и правящей партии", - заявил Додон. Он назвал постыдным для властей факт, "что протестующие фермеры заявили о намерении просить помощи у прибывающего с визитом в Молдавию премьер-министра Румынии Марчела Чолаку".

Накануне Санду призвала протестующих фермеров "учитывать реальные возможности, которые сегодня есть у государства и правительства". А премьер Молдавии Дорин Речан после встречи с фермерами пообещал, что правительство попросит у Европейского союза финансирование, чтобы оказать помощь аграрному сектору. Он пояснил, что помощь фермерам обойдется стране в 700 млн лей (около $40 млн), и таких ресурсов у правительства сейчас нет.

Протесты фермеров

Молдавские фермеры уже неделю проводят протесты, 20 июня они пригнали к зданию правительства сельскохозяйственную технику, а на прошлой неделе заблокировали несколько дорог. Представители правительства пригласили их на переговоры, по итогам которых Речан и министр сельского хозяйства Владимир Боля сообщили, что власти выполнили просьбы аграриев, однако лидеры протестов заявили, что не удовлетворены таким ответом. Они требуют от властей ввести запрет на ввоз в страну зерновых с Украины по примеру стран Восточной Европы, отметив, что подавляющее большинство мелких и средних фермеров находятся на грани банкротства, так как в прошлом году серьезно пострадали от засухи, высокой инфляции и увеличения процентных ставок по кредитам. Кроме того, цены на зерно, кукурузу и подсолнечник в стране упали практически в два раза. Они также требуют выделить компенсации для мелких и средних производителей зерна в размере около $170 за га, выплатить задолженности по субсидиям за прошлый год и возместить налог на добавленную стоимость за приобретение топлива.

Власти Молдавии проинформировали Украину о планах введения ограничений, но в ответ замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка назвал планы Кишинева "крайне недружественным шагом", который "повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии". После этого заявления в Кишиневе отказались от ограничений. Взамен власти пообещали оказать дополнительную помощь фермерам, однако переговоры фермерских ассоциаций с правительством не дали результатов.

В среду ассоциация "Сила фермеров" заявила, что протестующие намерены попросить помощи у прибывающего с визитом в Кишинев премьер-министра Румынии Марчела Чолаку.