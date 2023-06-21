На Украине отправили под домашний арест киевского чиновника по делу о закрытых убежищах

Роман Ткачук назвал обвинение необоснованным

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Суд на Украине избрал меру пресечения в виде домашнего ареста директору департамента муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации (КГГА) Роману Ткачуку, которого обвиняют в халатности по делу о ненадлежащем содержании бомбоубежищ. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его информации, Ткачук назвал обвинение необоснованным. Его адвокаты заявляют, что за обеспечение работы укрытий отвечают районные администрации, госслужба по ЧС и владельцы зданий, в которых находятся укрытия.

Во вторник офис генпрокурора Украины сообщил, что Ткачуку предъявлено обвинение. По данным ведомства, речь идет об инциденте, произошедшем 1 июня, когда киевляне не смогли попасть в убежища во время воздушной тревоги. Следствие расценило, что чиновник несет персональную ответственность за организацию работы своего подразделения.

По данным офиса генпрокурора, из около 4,7 тыс. сооружений гражданской защиты Киева только порядка 3 тыс. объектов оказались пригодными для использования, остальные непригодны и ограниченно пригодны. Сообщается, что при этом в интернете была размещена карта укрытий, информация на которой не соответствовала действительности - части отмеченных там объектов не существовало, еще часть были закрыты.

О городских укрытиях Киева

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг ситуации с неудовлетворительным состоянием гражданских укрытий. Особенно остро этот вопрос встал в Киеве, где после событий 1 июня была создана комиссия по проверке, в которую вошли представители госслужбы по ЧС, полиции и районных администраций и служб города. Ситуацию взял на контроль министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Позже он назвал ситуацию с бомбоубежищами в столице критической и заявил, что половина проверенных комиссией объектов не соответствуют требованиям.

2 июня на сайте главы государства Владимира Зеленского появилась петиция в поддержку отстранения главы Киевской городской госадминистрации Виталия Кличко от должности на время расследования, а сам Зеленский пригрозил ответственностью столичным чиновникам за ненадлежащую подготовку бомбоубежищ.

При этом Кличко связал давление на него с политическими опасениями команды президента и заявил, что защитные сооружения находятся в ведении руководителей районов города и контролируются главой военной администрации, которых назначает лично президент.