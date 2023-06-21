СМИ: для диверсии на "Северном потоке - 2" использовалось небольшое количество взрывчатки

Взрывы проходили по разным сценариям, сообщил телеканал RTL

БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", вероятнее всего, проходили по разным сценариям. С таким предположением выступил в среду немецкий телеканал RTL.

В материале канала, говорится, что до сих пор СМИ детально рассказывали о взрывах на "Северном потоке", а снимков с места взрыва на "Северном потоке - 2" - в 80 км к югу - до сих не было. Корреспондент утверждает, что вместе с коллегами из Дании и Франции они отправились ко второй точке и смогли при помощи подводного дрона получить детальные фотографии разрушенной трубы.

Журналисты приходят к выводу, что места взрывов сильно различаются. На первом "Северном потоке", согласно старым публикациям, была видна большая воронка на морском дне и лежащие повсюду куски трубопровода, во втором случае ситуация иная.

"На трубах есть лишь одна разделяющая их трещина, - говорится в материале. - Одна половина уходит немного наверх". На опубликованных кадрах видно, что края труб относительно ровные. "Очевидно, что взрыв на "Северном потоке - 2" был намного меньше, чем на первом "Северном потоке", - отмечается в публикации. "Я бы сказал, что с 70%-ной вероятностью тут применили небольшую взрывчатку, - приводит RTL слова эксперта Ларса Нор-Нильсена. - Тогда внутреннего давления газа было бы достаточно, чтобы трубопровод лопнул".

Телеканал приходит к выводу, что почерк исполнителей терактов на обоих трубопроводах существенно различается. В материале высказывается предположение, что речь может идти о разных исполнителях.