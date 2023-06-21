21 июня, 11:23
Военная операция на Украине

ЕК попросит Венгрию прояснить ситуацию с переданными РФ военнопленными Украины

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано подчеркнул, что Будапешт должен в первую очередь проинформировать Киев

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) попросит власти Венгрии прояснить ситуацию с переданными Россией украинскими военнопленными. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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"Мы попросим венгерские власти прояснить, дать больше информации о том, что случилось", - сказал он.

Стано подчеркнул, что венгерские власти должны в первую очередь проинформировать Киев. "Венгерские власти должны объяснить ситуацию украинской стороне. Важно, чтоб венгерские власти объяснили, что случилось, как, когда, какова роль Венгрии", - добавил он.

8 июня в Московской патриархии сообщили, что при участии Русской православной церкви состоялась передача Венгрии украинских военнопленных закарпатского происхождения, попавших в плен в ходе боевых действий. На Украине заявляли, что власти Венгрии якобы не позволяли украинским дипломатам встретиться с военнопленными.

Глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил 19 июня, что 11 украинских военнопленных родом из Закарпатья, переданных в Венгрию из России, находятся на венгерской территории, больше не считаются военнопленными и могут сами решать свою дальнейшую судьбу, в том числе выбрать постоянное место для проживания. Он дал понять, что некоторые из этих украинских военнопленных из числа этнических венгров, проживавших в Закарпатье, ранее получили венгерское гражданство. Тем, кто не является гражданином Венгрии, был предоставлен статус беженцев, сообщил Гуйяш. 

Теги:
УкраинаРоссияВенгрияВоенная операция на Украине
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