Канада выделит $15 млн Украине для борьбы с изменениями климата

Министр международного развития страны Харджит Саджан отметил, что грант будет поддерживать проекты по смягчению последствий изменения климата и повышению устойчивости с упором на техническую помощь

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Канада намерена выделить Киеву около $15 млн в рамках партнерства по борьбе с изменениями климата. Об этом в среду заявил министр международного развития Канады Харджит Саджан, выступая на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

"Канада объявила о выделении 283 млн канадских долларов ($213 млн - прим. ТАСС) на высокоэффективное партнерство по борьбе с изменением климата, чтобы помочь странам построить чистую и устойчивую к изменению климата экономику. Сегодня я объявляю о дополнительных 20 млн канадских долларов (примерно $15 млн - прим. ТАСС) для Украины в рамках этой инициативы. Грант будет поддерживать проекты по смягчению последствий изменения климата и повышению устойчивости с упором на техническую помощь", - заявил Саджан.

Вторая Конференция по восстановлению Украины открылась в Лондоне в среду. По заявлениям канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, в двухдневном мероприятии должны принять участие более 1 тыс. гостей из 61 страны, а также представители неправительственных организаций и бизнеса.