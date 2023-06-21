В Грузии исключили возможность возвращения Саакашвили в политику

Министр юстиции республики Рати Брегадзе указал на отсутствие соответствующего гражданства у экс-президента

ТБИЛИСИ, 21 июня. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не сможет участвовать в грузинской политике, так как не является гражданином республики. Об этом сообщил журналистам министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

"У Михаила Саакашвили нет гражданства Грузии. Поэтому, если он хочет быть в грузинской политике, то должен получить грузинское гражданство", - сказал Брегадзе, комментируя недавнее высказывание Саакашвили о возвращении в грузинскую политику.

Глава Минюста также упрекнул Саакашвили в том, что в 2015 году, став губернатором Одесской области Украины, он получил украинское гражданство, потеряв из-за этого грузинское. "Когда человек является главой государства, а также главнокомандующим, и выходит из гражданства своей страны, становится гражданином другого государства и начинает служить ему, думаю, что лучше бы он оставался гражданином той страны, которой начал служить", - заключил Брегадзе.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре 2021 года, после чего был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Он обвиняется в нескольких уголовных преступлениях, в том числе организации убийства в 2006 году банкира Сандро Гиргвлиани. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья он был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья с целью освобождения из заключения. Тбилисский городской суд 6 февраля этого года отклонил ходатайство адвокатов экс-президента о его освобождении по состоянию здоровья. В мае Европейский суд по правам человека также отклонил просьбу адвокатов Саакашвили перевести его в Варшаву на лечение.