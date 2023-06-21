Под санкции Украины с июля 2022 года подпали более 11 тыс. человек

Высший антикоррупционный суд почти за год удовлетворил 20 исков Минюста

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 11 тыс. человек подпали под санкции Украины с начала работы в стране департамента санкционной политики Минюста в июле 2022 года. Об этом сообщили в украинском ведомстве по итогам работы департамента.

"Команда департамента санкционной политики Минюста Украины отчиталась за почти год своей работы (за период с июля 2022 года по июнь 2023 года). Количество решений СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины - прим. ТАСС): 35. Количество санкционных лиц: около 11 050, из них с санкцией блокировки [счетов] - около 8 700", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министерство сообщает, что Высший антикоррупционный суд почти за год удовлетворил 20 исков Минюста. По данным ведомства, конфисковано в пользу государства имущество бывшего президента Украины Виктора Януковича, врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Кроме того, Минюст утверждает, что конфискованы, в частности, различные объекты недвижимости и иного имущества, якобы принадлежащие российскому предпринимателю Владимиру Евтушенкову, бизнесмену Аркадию Ротенбергу, российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, сенатору от Крыма Сергею Цекову.

Власти Украины регулярно заявляют о введении санкций против различных физических и юридических лиц. Помимо российских граждан и компаний, под ограничения также подпали представители Белоруссии, Ирана, некоторых стран ЕС и даже самой Украины. Санкции, в частности, предполагают блокирование счетов, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, запрет на въезд на Украину, лишение украинских государственных наград и другое. Как заявила ранее заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая, большинство подпавших под санкции лиц - россияне.