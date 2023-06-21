Украина намерена оценить ущерб от разрушения Каховской ГЭС при содействии Всемирного банка

По словам премьера страны Дениса Шмыгаля, Киев поддерживает такую работу международной организации и считает ее крайне необходимой

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Украина планирует провести оценку ущерба от разрушения дамбы Каховской ГЭС совместно со Всемирным банком. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина пока не провела полную оценку последствий разрушения дамбы. "Сейчас эта оценка будет проводиться с помощью Всемирного банка", - сказал он, выступая на проходящей в Лондоне второй конференции по восстановлению Украины.

По словам Шмыгаля, Киев поддерживает такую работу международной организации и считает ее крайне необходимой.

Премьер также напомнил, что восстановление Украины оценивается в $411 млрд.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.