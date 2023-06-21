21 июня, 12:19

СБУ обнародовала список российских партий и движений, с которыми запрещено сотрудничество

В него вошли, в частности, партии "Единая Россия", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", ЛДПР, "Новые люди", КПРФ, а также общественные организации "Юнармия", "Движение первых", Российский союз молодежи

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) составила и опубликовала список российских партий и общественных объединений, "угрожающих государственной безопасности Украины".

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В Telegram-канале ведомства указано, что включенные в перечень политические силы поддерживают проведение специальной военной операции на Украине.

В список вошли партии "Единая Россия", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", ЛДПР, "Новые люди", КПРФ, общественные организации "Молодая гвардия "Единой России", "Волонтерская рота "Боевого братства", "Юнармия", "Движение первых", Российский союз молодежи, "Общероссийский народный фронт", Российская ассоциация защиты религиозной свободы, а также благотворительный фонд "Добро и Дело".

"Теперь под запретом любая общественно-политическая или хозяйственная деятельность этих партий и объединений России на территории Украины. Кроме этого, с вышеуказанными организациями России запрещено сотрудничать украинским партиям, общественным движениям и фондам", - указано в сообщении СБУ. 

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