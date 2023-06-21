21 июня, 12:23
Военная операция на Украине

Киев намерен получить $6,5 млрд по итогам конференции по восстановлению Украины

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, западные партнеры уже пообещали Киеву $4,5 млрд на восстановление в течение ближайших месяцев

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Украине необходимо $6,5 млрд на восстановление страны. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, соответствующую сумму Киев надеется получить по итогам проходящей в Лондоне конференции по восстановлению Украины.

Шмыгаль сообщил, что западные партнеры, включая международные организации, уже пообещали Украине $4,5 млрд на восстановление в течение ближайших месяцев. "Нам все еще требуются $6,5 млрд. Мы поставили амбициозную задачу добиться обещаний по выделению средств на эту сумму по итогам этой конференции", - сказал украинский премьер на конференции, заседание которой транслировались в YouTube.

Вторая конференция по восстановлению Украины открылась в среду в Лондоне. По заявлениям канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, в двухдневном мероприятии принимают участие более 1 тыс. иностранных гостей из 61 страны, а также представители неправительственных организаций и бизнеса. 

Теги:
УкраинаВеликобританияШмыгаль, Денис АнатольевичСунак, РишиВоенная операция на Украине
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