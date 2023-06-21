Венгрия предлагает ЕС отказаться от идеи принудительной миграции

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто отметил, что страна находится "под двойным миграционным давлением" из-за конфликта на Украине и продолжающихся "миграционных волн с юга"

БУДАПЕШТ, 21 июня. /ТАСС/. Венгрия предлагает Евросоюзу отказаться от нового плана в области миграции, потому что он предусматривает принудительное расселение в Европе выходцев из стран Азии и Африки. Об этом заявил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на совместной пресс-конференции с тунисским коллегой Набилем Аммаром после заседания в Будапеште двусторонней комиссии по сотрудничеству.

Он отметил, что Венгрия находится "под двойным миграционным давлением" из-за конфликта на Украине и продолжающихся "миграционных волн с юга". "Миграция сейчас набирает новые обороты, потому что решение Брюсселя ввести обязательную квоту на их расселение в странах Европы - это практически приглашение мигрантам", - сказал глава МИД, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто считает, что это ставит в сложное положение не только ЕС, но и страны Северной Африки, которые находятся на миграционных маршрутах и сталкиваются с риском оказаться наводненными мигрантами. "Именно поэтому мы призываем Брюссель, Европейскую комиссию немедленно отказаться от этой политики, направленной на принудительную миграцию", - подчеркнул министр, добавив, что в случае необходимости Венгрия предоставит Тунису помощь в защите его границ.

8 июня проект нового миграционного плана был одобрен большинством голосов на совещании министров внутренних дел стран ЕС в Люксембурге. Венгрия и Польша выступили против, Болгария, Литва, Мальта и Словакия воздержались. При этом Венгрия заявила, что такой вопрос должен решаться только на основе консенсуса, а не простым голосованием, и предложила продолжить его обсуждение на следующем саммите Евросоюза.

План, состоящий из двух основных документов, касающихся экономических мигрантов и беженцев, находится на рассмотрении Европарламента. Он предусматривает введение квот на допуск нелегальных мигрантов, а также возможность отказаться от их приема, внеся в общий фонд взнос на их обустройство в других странах. Некоторые страны поспешили назвать этот план историческим, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сразу же заявил, что считает его неприемлемым.