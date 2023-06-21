Сербия примет выставку "Экспо-2027"

Мероприятие пройдет с 15 мая и 15 августа 2027 года

ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Международное бюро выставок (BIE) избрало Сербию в качестве страны - организатора выставки "Экспо-2027". Об этом сообщается в среду на сайте организации.

"Большинство государств-членов проголосовали за проект Сербии по организации следующей специализированной выставки в Белграде под девизом "Игра для человечества: спорт и музыка для всех" с 15 мая и 15 августа 2027 года", - говорится в коммюнике.

В общей сложности пять стран претендовали на проведение этой выставки - Сербия, США (Миннесота), Таиланд (Пхукет), Испания (Малага) и Аргентина (Барилоче). Выборы организатора Экспо-2027 проходили путем тайного голосования. Поскольку ни один кандидат не получил две трети голосов, необходимых для победы в первых трех турах, Сербия и Испания перешли в финальный тур, где для избрания требуется простое большинство голосов. Сербия получила голоса 81 страны, 70 отдали предпочтение Испании, еще три воздержались.

Всемирная универсальная выставка "Экспо" - крупнейшее международное событие, которое позволяет странам-участницам презентовать себя всему миру, демонстрируя последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры. В последние годы всемирные выставки выступают платформой для публичной дипломатии и национального брендинга.