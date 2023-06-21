Берн уличил директора немецкой компании в запрещенном реэкспорте бронетехники на Украину

Бывший директор частной немецкой компании в нарушение законодательства Швейцарии поставил на Украину 11 бронеавтомобилей Eagle

ЖЕНЕВА, 21 июня. /ТАСС/. Бывший директор частной немецкой компании в нарушение законодательства Швейцарии поставил на Украину 11 бронеавтомобилей швейцарского производства Eagle. Об этом сообщило в среду швейцарское правительство - Федеральный совет, заслушавшее на своем заседании доклад о расследовании, проведенном министерством обороны.

В Берне не раскрыли ни имени бывшего директора, ни названия компании, но подчеркнули, что власти Германии, давшие согласие на поставки бронетехники швейцарского производства на Украину, не несут ответственности за нарушение швейцарского закона.

Глава оборонного ведомства Виола Амхерд проинформировала в среду правительство о результатах расследования, проведенного после того, как в марте текущего года СМИ опубликовали фото бронемашины Eagle I, "замеченной на Украине". Федеральный совет констатировал, что этот бронеавтомобиль "был экспортирован бывшим директором одной из частных немецких компаний на Украину в нарушение декларации о нереэкспорте". Как утверждает швейцарское правительство, несоблюдение этой декларации "связано с бывшим директором частной компании, а не с властями Германии", поэтому "последствия за деяния несет только он". В итоге Государственный секретариат экономики (SECO) принял решение "больше не выдавать разрешение на экспорт военных материалов из Швейцарии этому директору". Такой шаг в Берне объяснили "высоким риском передачи материалов нежелательному конечному получателю".

Экспорт техники

Выяснилось, что в 1990-х годах Швейцария поставила 36 машин Eagle I в Данию, которая перепродала затем 27 из них "частной немецкой компании по согласованию со Швейцарией". Эта компания обязалась в декларации о нереэкспорте не передавать эти автомобили третьим лицам без предварительного письменного согласия Берна. Тем не менее, 11 из 27 бронемашин все же были поставлены на Украину "с разрешения органов экспортного контроля Германии". Оказалось, что несмотря на декларацию о нереэкспорте "бывший директор не счел нужным запрашивать разрешение SECO перед экспортом техники на Украину", так как он посчитал, что после снятия с автомобиля бронезащиты и бронированных окон, что засвидетельствовали в министерстве обороны Германии, декларация о нереэкспорте "более не актуальна". Однако в Берне пришли к выводу, что аттестация со стороны военного ведомства Германии о снятии элементов бронирования "не влияет на применимость [швейцарского] федерального закона о военных материалах" и, следовательно, декларация о нереэкспорте была нарушена "бывшим директором".

В силу своего нейтрального статуса Швейцария не экспортирует оружие на Украину и запрещает реэкспорт в зоны конфликтов вооружений швейцарского производства, проданных другим государствам. Правительство страны 10 марта подтвердило запрет на такой реэкспорт. Вместе с тем в парламенте на протяжении длительного времени ведутся дискуссии по этому вопросу. В 2022 году Швейцария не дала разрешение на реэкспорт вооружений и боеприпасов, которые она ранее поставила Германии, Дании, Испании.