21 июня, 12:56,
обновлено 21 июня, 13:08
Санкции в отношении России

Послы стран ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России

AP Photo/ Virginia Mayo
© AP Photo/ Virginia Mayo

Шведское председательство в Совете ЕС сообщило, что пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам

СТОКГОЛЬМ, 21 июня. /ТАСС/. Постоянные представители стран - членов Евросоюза договорились в среду о принятии 11-го пакета санкций против России. Об этом сообщило в Twitter шведское председательство в Совете ЕС.

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"Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам", - говорится в сообщении.

Ранее Совет ЕС подтвердил, что 27 стран сообщества предпримут новую попытку согласовать 11-й пакет санкций против России. В списке мер, который послы были намерены подготовить к утверждению, значилось "постановление совета по ограничительным мерам в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине".

Очередную попытку утвердить 11-й пакет санкций против России послы ЕС предпринимали 7 и 14 июня, но не достигли успеха. По информации газеты Politico, решение по санкциям заблокировали Греция и Венгрия, они потребовали исключить некоторые компании из списка тех, кто поддерживает усилия РФ по преодолению западных санкций.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что 11-й пакет санкций против РФ будет направлен на борьбу с мерами, которые приняли Россия и страны-партнеры для преодоления западных санкций. По информации европейских СМИ, Еврокомиссия предложила вводить санкции против компаний, которые поставляют в Россию санкционную продукцию, невзирая на запреты ЕС. ЕК отмечала, что предложенные ею в рамках 11-го пакета запретительные меры должны блокировать торговлю на сумму в €11,4 млрд в год.

Это предложение вызвало острые споры между странами Евросоюза, опасающимися, что экстерриториальный характер таких санкций еще более осложнит отношения ЕС с другими странами мира. По информации европейских СМИ, Еврокомиссия в результате была вынуждена уже дважды смягчать формулировки своего санкционного проекта, таким образом его объем на данный момент неизвестен. Предыдущий, 10-й пакет санкций был принят 25 февраля. 

Теги:
ШвецияРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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