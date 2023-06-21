СМИ: суд приостановил арест экс-премьера Пакистана за организацию актов вандализма

Как сообщает газета Dawn, ордер не будет действовать до 7 июля

ИСЛАМАБАД, 21 июня. /ТАСС/. Высокий суд Лахора в среду приостановил до 7 июля действие ордера на арест бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии ("Движение за справедливость", ДЗС) Имрана Хана по обвинениям в организации актов вандализма и подстрекательстве к убийству старшего юриста Верховного суда Абдула Раззака Шара.

Как сообщает газета Dawn, решение о приостановке ордера на арест было оглашено в суде в отсутствие Хана по просьбе его адвокатов.

Во вторник суд Лахора по борьбе с терроризмом выдал ордер на арест Хана без права внесения залога по двум делам о поджогах.